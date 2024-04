Bomba carta contro un bar:: "Una bravata"

Una bravata, pericolosa. Gli inquirenti che sabato notte sono accorsi a Mesero, richiamati dalle segnalazioni di numerosi residenti destati dalla deflagrazione di una bomba carta in piazza, anche se non escludono il dolo, propendono per classificare l’episodio come una bravata. Il fatto che all’interno del bar non ci siano i videogiochi esclude anche l’ipotesi di un dolo per motivi di racket. In loro aiuto potrebbero giungere le immagini della telecamera di sicurezza posta all’altezza del tetto della biblioteca comunale, che si trova sull’altro lato della via che costeggia l’isolato del bar, a poca distanza in linea retta dal luogo dello scoppio. La bomba carta è esplosa sul marciapiede che costeggia il lato nord della piazza, accanto alla vetrina di un bar-ristorante e alle vetrine di un negozio di parrucchiera.

I gestori del bar avevano abbassato la saracinesca poco dopo mezzanotte. "Ero in casa quando ho sentito il botto, davvero forte. Mi sono affacciato alla finestra guardando verso la piazza. Non c’era nessuno, solo una nebbia grigia dalle parti del bar. Temevo che ci fosse stato un incidente o che fosse scoppiata qualche caldaia" racconta una ragazza che abita in zona. Probabilmente chi ha fatto scoppiare la bomba carta si è subito allontanato . Le deflagrazione ha danneggiato la vetrina del bar. Gli avventori sono potuti entrare al bar da una portafinestra laterale, che si affaccia sulla via IV Novembre, e anche i tavolini sono stati esposti regolarmente a servizio dei clienti, che non sono certamente mancati. La saracinesca è parzialmente abbassata e un pannello è stato messo a riparo della fenditura che si è creata nella vetrina, che verrà sostituita appena i periti dell’assicurazione avranno concluso i loro rilievi.

Giovanni Chiodini