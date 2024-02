Animalisti in campo contro la caccia

È stato rimosso nella tarda mattinata di ieri, venerdì , lo striscione posizionato da 100% animalisti sulla strada che costeggia il depuratore per iniziare la mobilitazione contro la caccia in vista della trasferta a Verona del fine settimana. "Tra tutti gli aguzzini degli animali, e sono tanti, i cacciatori sono senz’altro i peggiori. Mentre allevatori, vivisettori, pellicciai negano o cercano di giustificare quello che fanno, i cacciatori se ne vantano". Così gli attivisti, particolarmente attivi nel Saronnese, anche con veri e propri blitz anticaccia hanno annunciato la propria azione di sensibilizzazione: "Sabato 17 febbraio saremo presenti a Verona alla Fiera della Caccia, mostra mercato di armi e accessori per torturare e uccidere animali. Grideremo ai cacciatori (e pescatori) tutto il nostro disprezzo: la caccia, pratica barbara e nociva, deve essere abolita". La sensibilizzazione è anche questa volta partita da Saronno: "I nostri militanti, a fine giornata di giovedì 8, hanno affisso uno striscione sui cancelli del depuratore sulla via provinciale Saronnese diretto ai cacciatori della zona Varesina, che anche quest’anno saranno presenti a Verona. Per ricordare che saremo presenti a contestarli".

S.G.