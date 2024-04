Due aggressioni nella notte a Varese, feriti un 43enne e un 23enne: giallo sulle cause

Cassano Magnago (Varese), 28 aprile 2023 – Un copione che purtroppo sembra ripetersi con frequenza ogni fine settimana. Nella notte tra sabato e oggi domenica i soccorsi sono intervenuti per due aggressioni, episodi sui quali stanno indagando i carabinieri. La prima intorno all’una di notte a Mornago, la richiesta di soccorso per un uomo di 43 anni che è stato poi trasportato in ospedale a Gallarate, ha riportato traumi non gravi.

Alcune ore dopo, oggi intorno alle 4,30 gli operatori con l’ambulanza sono arrivati in via Morazzone a Cassano Magnago per soccorrere un giovane di 23 anni, vittima di un’aggressione. Il ventitreenne è stato sottoposto alle prime cure sul posto, quindi è stato portato al pronto soccorso di Gallarate per gli accertamenti del caso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.