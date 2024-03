Squadra al lavoro. A Pasquetta ultima chiamata contro il Cittadella

Lecco al lavoro per preparare il match contro il Cittadella. Nel giorno di Pasquetta il Lecco, ultimo in serie B a meno 10 dalla zona playout a 8 giornate dal termine, ospiterà infatti al Rigamonti Ceppi quel Cittadella, ora 10 a meno uno dai playoff, che è stata la sorpresissima della prima parte del campionato, prima di accusare una clamorosa flessione. Inutile dire che quella di lunedì prossimo sarà l’ultimissima chiamata per il Lecco che, reduce da 10 sconfitte e un pari nelle ultime 11 di campionato, è veramente vicinissimo al mesto ritorno in C. La squadra, agli ordini di Aglietti, si sta allenando in vista del match di Pasquetta. Agli ordini del tecnico toscano mancano Ionita e Salomaa, impegnati con le rispettive nazionali e che rientreranno oggi o domani, mentre Celjak ha ormai completato il percorso di guarigione e col Cittadella potrebbe scendere in campo dal primo minuto con fascia al braccio annessa. Diversa la situazione di Lamanna, sulla via della guarigione ma che potrebbe essere disponibile tra una quindicina di giorni.

Fulvio D’Eri