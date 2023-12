Pugilato. Addio a Livio Lucarno. Fu maestro di Parisi

Ieri mattina la città di Voghera ha salutato per l’ultima volta Livio Lucarno, l’ottantunenne storico maestro e allenatore dell’indimenticato campione di boxe Giovanni Parisi, scomparso martedì dopo lunga malattia. Tanti volti noti del pugilato e molte persone comuni in Duomo dove si sono svolte le esequie. Presenti i vertici del pugilato regionale e pavese, diversi atleti provenienti da altre regioni italiane oltre che tutti i tesserati dell’associazione Boxe Voghera accompagnati dal presidente Cennicola. Livio, noto al pubblico Mondiale per essere stato il primo maestro e mentore del compianto Giovanni Parisi, campione olimpico a Seul ’88 e successivamente campione mondiale della Wbo pesi leggeri era un uomo ancor prima che un maestro apprezzato da tutti i suoi allievi per la sua empatia e disponibilità in ogni circostanza. Nei trionfi del campione vogherese scomparso in un incidente stradale nella tangenziale di Voghera nel marzo 2009 c’è stato tanto di Livio che ha accompagnato la carriera di Parisi dagli inizi fino sul tetto del mondo.

Per tutti era semplicemente Livio il maestro ed è stato l’artefice della boxe a Voghera. Con un sorriso tra i baffi accoglieva i giovani talenti nella storica palestra dell’ex caserma in via Marsala che lui stesso aveva pian piano recuperato per dare la possibilità agli appassionati di muovere i primi passi. Lucarno se ne è andato a pochi giorni dal Memorial Parisi in programma domenica sera 10 dicembre al DLF di strada Arcalini a Voghera, dove verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordarlo. Toccante il ricordo lasciato da un suo allievo e ora maestro, Alessandro Buratto. " Il tuo amore ci ha insegnato ad amare, la tua bontà ci ha segnato il cammino", frasi che testimoniano l’umiltà e il valore umano di questo straordinario uomo e sportivo vogherese che rimarrà sempre nei cuori di tutti. Lucarno ha lasciato la moglie Mina e le figlie Raffaella e Lorenza.

Raffaele Sisti