Fuga dalla zona rossa. Feralpi, c’è la capolista Parma

SALò (Brescia)

La FeralpiSalò, appena risalita a due soli punti dalla zona play out, non vuole fermarsi e lancia la sua sfida senza timori reverenziali al Parma capolista. La gara con la prima della classe si preannuncia in salita per i gardesani che, però, vogliono provare a vincere. "In questo momento – è la spiegazione di mister Zaffaroni – il morale è molto alto, veniamo da un buon risultato e da una prestazione di alto livello. Abbiamo dimostrato di essere ancora a pieno titolo in questo Campionato. Sappiamo, però, di dover continuare così, perché abbiamo bisogno di altri punti". Un obiettivo che la formazione verdeblù cercherà di raggiungere nell’odierno match casalingo con gli emiliani di Pecchia. Sul fronte della formazione le assenze sicure sono quelle dello squalificato Felici e di Compagnon che sta lavorando a parte per recuperare dal suo infortunio. È invece pronto a riprendere il suo posto in difesa Ceppitelli, che potrebbe essere affiancato in questo rientro anche da capitan Balestrero, ma l’ormai ex centrocampista non sembra essere al top della condizione e, quindi, Zaffaroni deciderà solo all’ultimo istante se affidarsi a lui o puntare su Pilati che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (Pilati), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Letizia; Butic (La Mantia), Manzari. All: Zaffaroni.

L.M.