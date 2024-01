Erinni pronte ai playoff, nuova sfida al Valsugana. Ai playout la Leonessa per restare nell’Elite

La Serie A Elite femminile di rugby è pronta a dare il via alla fase decisiva della stagione. Le otto protagoniste del massimo torneo nazionale sono state suddivise tra playoff, dove si sfideranno le prime due classificate dei due raggruppamenti iniziali, e playout, che metterà di fronte le terze e le quarte classificate dei due gironi per individuare la retrocessa in serie A. La seconda fase, con tre giornate di andata e altrettante di ritorno, prenderà il via il 28 gennaio e si concluderà il 19 maggio. Il Cus Milano, secondo nel girone 1 dietro al Valsugana, sarà impegnato nel girone playoff e domenica esordirà in casa proprio con le venete campionesse d’Italia in carica. Verdetto scritto anche per la Leonessa Brescia, che dovrà cercare di evitare l’ultimo posto nel girone playout. Primo turno casalingo pure per la matricola biancazzurra, che ospiterà il Cus Torino. In chiave salvezza saranno fondamentali i due incontri con Treviso e Capitolina.

L.M.