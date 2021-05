MIlano - Tutto negli ultimi 90' di un campionato già vinto (con merito) dall'Inter che . Resta ancora da definire invece la griglia Champions League che oltre ai nerazzurri e all'Atalanta (78 punti) attende le altre due. In lizza ci sono Milan e Napoli, appaiate a quota 76 e la Juventus, staccata di un solo punto. I rossoneri di Pioli si sono complicati la vita dopo aver fallito il match-point nell'ultimo turno a San Siro contro il Cagliari mentre, al contrario, con un ultimo colpo di coda la squadra di Pirlo sembrava destinata all'Europa League e ora invece si gioca tutte le proprie chances che solo una settimana fa sembravano ormai appese a un filo. Ecco cosa riserva la volata Champions: in palio prestigio ma non solo.

Approdare in Champions League significa assicurarsi consistenti introiti in termini di diritti tv e incassi al botteghino, che dopo mesi di pandemia e stadi chiusi sono manna per i bilanci disastrati dei club. Ma non è solo la competizione che assegna la Coppa dalle grandi orecchie a garantire soldi, che per il solo approdo garantisce 5 milioni di euro. Anche la Lega di serie A garantisce milioni sonanti a seconda del piazzamento a fine campionato, un pò come accade nei punti al termine di un Gran Premio di Formula 1. Così ad esempio per l'Atalanta chiudere al secondo posto non è solo questione di prestigio (non è mai accaduto prima nella storia della Dea) perché riceverebbe 19,4 milioni contro i 14,2 che spettano alla quarta classificata.

La sfida a tre tra Milan, Napoli e Juventus di oggi si concluderà dunque con due squadre a disputare la Champions e una terza esclusa. La "delusa" di queste tre, nella prossima stagione andrà a calcare i campi dell'Europa League insieme alla Lazio.

L'ultimo turno di campionato ha in programma le seguenti sfide: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Nessuna delle rivali di rossoneri, bianconeri e azzurri ha più nulla da chiedere a questo campionato: Bologna e Verona sono tranquillamente salve. Lo stesso non si può dire per l'Atalanta che ha già conquistato l'accesso matematico alla Champions League ma vuole assicurarsi il secondo posto per garantirsi più soldi come spiegato sopra. Quindi il Milan, che sarà anche privo di Ibrahimovic, in questo senso ha l'impegno più complicato.

Milan e Juventus in Champions: la più agevole delle combinazioni per avere la qualificazione contemporanea sia del Milan sia della Juventus sarebbe la vittoria di entrambe e la sconfitta del Napoli: il Milan salirebbe al secondo posto a 79 punti, la Juventus sarebbe terza con 38, mentre il Napoli rimarrebbe quarto con 76. Milan e Napoli sono di fatto le uniche due squadre ad essere artefici del proprio destino. In sostanza, con una vittoria sarebbero qualificate a prescindere da ciò che fanno le avversarie.

Juventus qualificata se: Strana più in salita per i bianconeri: la Juventus deve obbligatoriamente vincere per poter avere qualche speranza in più di farcela. In quel caso, la qualificazione potrebbe arrivare solo se gli azzurri o i rossoneri non vincono. In caso di pareggio, e contestuale ko del Milan, i rossoneri sarebbero comunque in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti. Stessa sorte nei confronti del Napoli. Napoli qualificato se: Insigne e compagni sono artefici del proprio destino: vincendo festeggerebbero a prescindere. Ma potrebbero persino permettersi di perdere contro l'Hellas Verona con un passivo di nove reti e passare comunque in Champions. Il Napoli strapperebbe il pass per la massima competizione europea anche se pareggiasse la Juventus non vincesse a Bologna, così come se pareggiasse e il Milan perdesse con l'Atalanta.

In caso di arrivo a pari punti, la Juventus è svantaggiata rispetto a Milan e Napoli. La classifica avulsa e la differenza reti negli scontri diretti proietterebbe il Milan al terzo posto e il Napoli quarto, per via degli scontri diretti delle miglior differenza reti generale rispetto alla squadra di Andrea Pirlo. Nel caso di arrivo a tre, i bianconeri andrebbero in Europa League.