Sesto San Giovanni (Milano), 19 agosto 2019 - Cantieri aperti in autunno per la riqualificazione delle piscine cittadine, dopo che si sono concluse le procedure di gara con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori e della futura gestione dei tre impianti natatori. Per la struttura scoperta “Carmen Longo” è stato proclamato l’affidamento in favore dell’impresa Ad Maiora srl, che raggruppa una serie di operatori del territorio, mentre per quelle coperte “Olimpia” e “De Gregorio” è stata proclamata l’aggiudicazione in favore dell’impresa H2O ssd società sportiva dilettantistica, capogruppo in raggruppamento temporaneo di concorrenti con Artedil srl e Ptech srl.

Nei prossimi mesi, in via Bixio, saranno demoliti gli edifici esistenti e realizzato un nuovo complesso: il progetto prevede la riqualificazione completa dell’area piscina esterna e dei corpi di servizio con l’integrazione di attività nuove, come spazi multifunzionali sportivi, aree verdi, ristorazione, bar. Per la primavera/estate del 2021 l’apertura della rinnovata Carmen Longo che, oltre a essere un lido estivo, punta a "rigenerare l’attività natatoria in un sistema vitale di aggregazione pubblica che viva tutto l’anno, restituendo alla città uno spazio collettivo di carattere ludico del tutto nuovo per l’area metropolitana". Chiusa nel 2015 e inaugurata a metà degli anni Cinquanta, la piscina non aveva mai avuto una riqualificazione completa. Per ottobre partiranno anche i lavori alla De Gregorio di via Saint Denis, impianto degli anni Settanta, chiuso a novembre a seguito delle prescrizioni dell’azienda sanitaria. Per quanto riguarda le strutture coperte, il piano conta su un percorso di collaborazione con Regione Lombardia: l’accordo di programma siglato ha permesso infatti un finanziamento regionale da sommare all’investimento dei proponenti per un importo complessivo di 7.060.984,80 euro, di cui 5.460.984,80 da parte dei privati e 1,6 milioni da parte del Pirellone.

Per entrambe le piscine, De Gregorio e Olimpia di via Marzabotto, i progetti prevedono riqualificazioni profonde attraverso demolizioni, nuove costruzioni, nuove vasche, la riorganizzazione degli spazi, con la soppressione delle tribune a favore di palestre, e la sistemazione delle aree esterne (verde e posteggi). Anche in questo caso sarà privilegiato l’aspetto ludico e aggregativo a quello puramente sportivo e agonistico, con aree dedicate alle feste e ai gonfiabili in acqua. Previste anche convenzioni per le società sestesi e i soggetti più fragili. "Ci avviciniamo spediti all’inizio dei lavori. È evidente la svolta impressa dall’amministrazione in merito agli impianti sportivi, con la collaborazione tra pubblico e privato che ha permesso progetti ambiziosi - commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Stiamo costruendo un futuro per strutture storiche del territorio, a cui i sestesi sono molto legati. Teniamo molto alla rinascita di questi impianti, vogliamo ridare alla città piscine moderne, rispettando le promesse fatte".