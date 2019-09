Cologno Monzese (Milano) 25 settembre 2019 - Un vasto incendio sta interessando dalla tarda mattinata di mercoledì 25 maggio l'area di uno sfasciacarrozze lungo viale Spagna, nella zona industriale di Cologno Monzesse. Il primo allarme è partito alle 11.55 in seguito a una grossa esplosione avvenuta nel deposito di rottami di auto. Le fiamme non sono altissime, ma secondo gli operatori sono piuttosto persistenti e difficili da domare anche per i vigili del fuoco che stanno lavorando in forze con team provenienti da Sesto e da Milano.

Sul posto sono presenti i carabinieri della tenenza di Cologno e gli agenti della polizia locale che hanno bloccato gli accesi nella zona. Anche il sindaco Angelo Rocchi è intervenuto per sincerarsi della situazione. Non ci sono feriti o intossicati tra gli operatori della piattaforma di riciclo delle auto che si sono allontanati dopo aver dato l'allarme. Nel rogo stanno bruciando rottami di auto, montagne di pneumatici usati e soprattutto silos contenenti oli e carburanti. La prima raccomandazione diramata ai cittadini dei quartieri circostanti e di tenere le finestre chiuse, anche se non si hanno per il momento informazioni in merito alla possibile tossicità delle emissioni di fumo nero.

Non si hanno ancora indicazioni certe sulle cause del rogo, anche se una prima ipotesi circolata è che le fiamme si siano sprigionate da un macchinario che sarebbe esploso, sprigionando olio ad altissima temperatura, appiccando incendi laddove si trovavano accatastati i materiali infiammabili. L'area industriale di viale Spagna era stata interessata da un vasto incendio già nel'estate del 2018.