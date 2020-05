Cinisello Balsamo (Milano), 10 maggio 2020 - Lunedì è stato attivato il “Day Service Covid“, ma il servizio non è aperto a tutti e, denuncia il Pd, escluderebbe proprio i cinisellesi. Nei giorni scorsi l’amministrazione e l’Asst Nord Milano avevano annunciato l’avvio di uno screening completo alle persone con sintomi sospetti di Covid-19 segnalati dai medici di base: per queste persone viene infatti disposta presso la struttura dell’ospedale Bassini l’effettuazione degli esami necessari ad accertare la positività o meno.

Peccato, rilevano i Dem, che possano accedere al servizio solo i pazienti di quei medici che sono iscritti alla Cooperativa Medici Milano Centro, un ente privato già legato all’Asst Nord Milano con un contratto di avvalimento per la gestione dei pazienti cronici.

«Con questa discriminazione inaccettabile si creano medici di serie A e di serie B e, di conseguenza, pazienti di Serie A e B", dichiara il vicecapogruppo Pd Daniele Calabria. "Non si riesce proprio a comprendere per quale motivo test fondamentali per i potenziali malati Covid-19 debbano essere accessibili ai soli pazienti dei medici legati a un ente privato che ha già rapporti con l’azienda. Troviamo offensiva verso i medici di base, la nostra prima linea di difesa contro il Coronavirus, la giustificazione fornita che solo le valutazioni dei professionisti iscritti alla cooperativa siano attendibili. Non erano forse degli eroi tutti i nostri medici o c’è qualcuno che è meglio degli altri?".

Un effetto domino che avrebbe un epilogo da vera beffa, secondo Daniele Calabria. "Oltre al danno, per i cittadini di Cinisello Balsamo c’è anche un’ulteriore beffa: sembrerebbe, infatti, che nessuno dei nostri concittadini possa accedere ai test, perché nessuno tra i medici di base che esercitano in città, a quanto ci risulta, è iscritto a questa cooperativa. E, quindi, il servizio diventa inaccessibile per i cinisellesi".