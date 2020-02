Bresso (Milano), 28 febbraio 2020 – L'allarme Coronavirus è scatta anche a Bresso. Da questa mattina alle 9 il circolo Libertas di via Cavour è stato chiuso dalle autorità sanitarie. Un cartello posto sulle porte a vetri recita “Chiuso per malattia”. In realtà, uno dei frequentatori abituali del circolo avrebbe accusato un malore nella giornata di giovedì e a quanto pare è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda in preda a febbre alta.

Tutto farebbe pensare a un contagio da Coronavirus, anche se non si hanno ancora conferme ufficiali. Le autorità sanitarie hanno ricostruito le frequentazioni abituali dell'uomo, un settantenne residente a Niguarda ma assiduo frequentatore del circolo bressese. Hanno dunque disposto la chiusura precauzionale del bar e luogo di ritrovo per anziani che si trova in pieno centro cittadino. Molti anziani si sono radunati sulle panchine che si trovano dinanzi al circolo. In tanti commentano il possibile caso di contagio. Ma nessuno appare spaventato. L'amministrazione comunale al momento si è limitata a diffondere un comunicato di poche righe nel quale afferma di essere in costante contatto con le autorità sanitarie.