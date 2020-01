Cormano (Milano), 7 gennaio 2020 - «Non si può voler bene all’ambiente senza voler bene alle persone, soprattutto a chi ha più bisogno. Se qualcuno ha bisogno e ti chiede aiuto e tu puoi fare qualcosa come fai a tirarti indietro?". Nasce da riflessioni come questa l’iniziativa “Per un buon fine” organizzata da Legambiente e dai Soci Coop Lombardia di Cormano che da tre anni hanno unito le forze per con un duplice obiettivo: dare da mangiare alle famiglie più bisognose e ridurre gli sprechi recuperando il cibo in scadenza sugli scaffali del supermercato.

Un servizio avviato in collaborazione con la ex giunta comunale e che prosegue grazie allo stretto legame con il Comune, Per cinque giorni la settimana i volontari delle due associazioni raccolgono il cibo fresco in scadenza alla Coop di Cormano e predispongono spese che vengono composte a seconda delle esigenze dei singoli nuclei e distribuite ogni pomeriggio, secondo le indicazioni fornite dai servizi sociali del Comune, nella sede del comitato Soci Coop di Cormano. Un lavoro diventato quasi una missione per oltre una trentina di volontari di Legambiente e dei Soci Coop che garantiscono la presenza quotidiana sia per il ritiro e la preparazione delle spese che per la loro consegna. "Si tratta di un servizio del quale andiamo molto orgogliosi perché sebbene fosse partito con diverse difficoltà tecniche, oggi funziona alla perfezione e asole a un compito importante sia dal punto di vista ambientale che della sostenibilità sociale – spiega Gianmario Ubbiali, presidente del circolo Legambiente di Cormano -. Si pensi che in questo momento abbiamo un giro di 49 famiglie.

Da quando abbiamo iniziato, tre anni fa, sono stati 119 i nuclei assistiti per 180 persone in tutto. Il sabato seguiamo 9 utenti a domicilio, perché non riuscirebbero a venire a prendere la spesa. I volontari – continua Ubbiali - turnano secondo uno schema organizzativo che in questi tre anni ha sempre garantito la presenza di un numero sufficiente di operatori. Lavorano con guanti e seguono una formazione apposita per maneggiare i cibi in modo sicuro e igienico".

Il progetto ha garantito finora la distribuzione di circa 78 tonnellate di merci, in gran parte fresche e raccolte poco prima della scadenza, oltre che di prodotti in lunga scadenza raccolti durante le campagne all’ingresso della Coop. Nel 2018 la Coop di Cormano ha rimesso in circolazione per i bisognosi cibo per 134mila euro. "La principale ragione di questo successo sono i volontari – conclude Ubbiali – Grazie a loro abbiamo esteso il servizio a 5 giorni alla settimana. La loro passione e sensibilità sono emozionanti. Qualche giorno fa si è presentato un bimbo che non aveva ricevuto regali a Natale. I volontari hanno trovato subito un dono per lui".