Rho (Milano), 17 giugno 2020 - I cartelli affissi all’ingresso della stazione ferroviaria indicano come data fine lavori luglio 2019. Ma gli interventi di riqualificazione con l’adeguamento di banchine e rampe scale e la realizzazione del nuovo vano ascensore sono ancora in corso con gravissimi disagi per disabili, mamme con passeggini e anziani. Succede a Rho, nella stazione ferroviaria di piazza Della Libertà, oggetto da molti anni di interventi di restyling da parte di Rfi. "I lavori di adeguamento della stazione e degli ascensori sono iniziati nel 2016 – ci fa sapere un cittadino rhodense – la mancata attivazione degli ascensori ha reso impossibile per le persone con disabilità come me attraversare la città per questi 4 lunghi anni, ma anche raggiungere i binari 2 e 3. Anche la rampa d’accesso alla biglietteria è ancora chiusa e per accedere bisogna passare dal binario 1".

Un “cantiere infinito” che forse ha subito qualche rallentamento nei mesi del lockdown ma che prima ancora ha avuto altri problemi e uno sospensione di molti mesi. E così i lavori iniziati a luglio 2016 per un costo complessivo di 3,8 milioni di euro non sono ancora terminati, e da anni l’unico ascensore che collega i binari e l’ingresso della stazione con la zona a sud verso via Magenta è inaccessibile. Nei giorni scorsi Rfi in risposta alla mail di un disabile di Rho ha fatto sapere che i lavori dovrebbero finire in autunno. I pendolari sperano sia la volta buona.