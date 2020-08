Pregnana Milanese (Milano), 5 agosto 2020 - Ruspe e operai di nuovo al lavoro nel cantiere dove si sta realizzando la strada di collegamento tra viale Lombardia e la SP172. I lavori per ultimare la viabilità alternativa al ponte abbattuto a novembre 2018 perché ammalorato sono ripresi lunedì mattina. Il cantiere era stato chiuso a marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 quando le opere di collegamento erano completate al 95%.

Durante il periodo di sospensione dei lavori l’impresa appaltatrice, la Brunelli Placido Franco di Verona, ha avviato le procedure di concordato preventivo. Ora la conclusione dei lavori è stata affidata all’impresa Toro Costruzioni di Lainate che ha due mesi di tempo per completare le opere. Verrà rimossa la terra di scavo presente in cantiere e trasportata in via Brughiera. Poi saranno realizzati i cordoli della rotatoria sulla provinciale, i guardrail, il tappetino di asfalto, la segnaletica stradale.

"Ci siamo mossi per garantire il completamento dei lavori in tempi brevi - dichiara il sindaco Angelo Bosani -. Il Comune ha dovuto procedere alla risoluzione del contratto, chiudere la contabilità di cantiere del precedente contratto, predisporre i documenti per il nuovo affidamento. Per evitare di dover svolgere una nuova gara per l’affidamento dei lavori ha quindi atteso la pubblicazione del Decreto Semplificazioni procedendo così all’affidamento dell’appalto all’impresa subappaltatrice". L’affidamento è avvenuto la scorsa settimana e lunedì mattina sono ripresi i lavori. "Ci auguriamo che non si verifichino nuovi imprevisti", dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Mirra.