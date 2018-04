Bollate (Milano), 8 aprile 2018 - Potrebbe essere stato un malore la causa del gravissimo incidente stradale successo sabato mattina a Bollate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, Pochi minuti prima delle 7, un uomo di 63 anni, mentre era alla guida della sua macchina e stava percorrendo via Madonna in Campagna avrebbe perso il controllo della propria auto e, dopo essere salito su un marciapiedi, avrebbe terminato la propria corsa contro un albero. È successo all’altezza del civico 71.

Pare sia stato un altro automobilista a dare l’allarme e chiamare la centrale operativa del 118. La vittima, che era da sola in auto, è stata soccorsa da un’ambulanza della Sos di Novate e un’auto medica del 118. Le condizioni del 63enne erano disperate: l’impatto contro l’albero è stato violento e l’uomo ha sbattuto frontalmente contro il cruscotto. Dopo le prime cure mediche sul posto il ferito è stato accompagnato all’ospedale Sacco in arresto cardiocircolatorio e con le manovre di rianimazione in corso. La prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti. Non è escluso che il conducente possa aver perso il controllo dell’auto dopo aver avuto un malore, secondo le prime indagini è invece da escludere che possa essere coinvolta un’altra macchina. Si tratta del terzo incidente stradale grave, in poche settimane a Bollate. Il 26 marzo in viale Lombardia nello scontro tra una macchina e una moto ha perso la vita un 24enne di Senago.

Il 19 marzo un portalettere di 41 anni di Paderno Dugnano, in servizio presso il Centro Recapito di Bollate è morto dopo un incidente stradale all’incrocio tra via IV novembre e via Da Vinci. Era in sella al suo scooter, stava distribuendo la corrispondenza, quando è stato travolto da un'auto.