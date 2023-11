“Sumou”, il cammello più costoso del mondo è del Kuwait

L’animale ha vinto il primo posto al King Abdulaziz Camel Festival in Arabia Saudita, con un valore stimato di 5 milioni di euro.

I cammelli sono un importante simbolo del patrimonio culturale nei paesi del Golfo in particolare e nella regione araba in generale. Hanno acquisito un posto distinto nella vita araba e beduina, grazie alla loro capacità di adattarsi alla vita del deserto.

Da questo punto di vista, nel corso degli anni, l’allevamento dei cammelli è diventato un hobby popolare nella regione del Golfo. È un hobby per persone facoltose che amano i cammelli e sono alla ricerca di modi per preservare questo amato patrimonio per molte persone del Golfo. Di conseguenza, il Regno dell'Arabia Saudita organizza un festival internazionale annuale dei cammelli chiamato il Re "Abdulaziz Camel Festival".

Aloosh Al-Egaimi, un kuwaitiano, è una di quelle persone cresciute con l'amore e la passione per l'allevamento dei cammelli, che ha acquisito da suo padre. Fin dall’inizio si è assunto la responsabilità di preservare questo patrimonio del Golfo. Si impegna a partecipare ogni anno al Festival dei cammelli del re Abdulaziz, attraverso il suo cammello "Sumou", che possiede e alleva fin dalla nascita. Sumou ha 5 anni.

Aloosh Al-Ajami conferma che "Sumou" è considerato uno dei cammelli più belli e costosi del mondo, con un valore stimato di 5 milioni di euro, in base alle sue rare specifiche e qualità genetica, tra gli altri fattori che determinano il valore dei cammelli nella regione araba.

Secondo Aloosh Al-Ajami, il cammello "Sumou" ha vinto il primo premio ultimi due anni al King Abdulaziz Camel Festival, considerato uno dei festival più prestigiosi per le gare di bellezza dei cammelli. Il proprietario di Somou ha vinto anche una serie di altre competizioni, inclusi 8 primi premi in diverse categorie e round.

Aloosh Al-Ajami ha sottolineato che il King Abdulaziz Camel Festival, che si tiene ogni anno, comprende diverse categorie che premiano i cammelli con determinate specifiche come qualità genetica, aspetto sano e prestazioni in aree come le corse e la bellezza. Il settore dell’allevamento dei cammelli è una parte importante del patrimonio culturale saudita e questo premio riflette l’importante ruolo che l’allevamento dei cammelli svolge nell’economia e nella cultura del Regno. Inoltre, i premi assegnati da questo festival, che ammontano a 75 milioni di euro, contribuiscono a incoraggiare la partecipazione dei proprietari di cammelli provenienti dall'interno e dall'esterno del Regno.

Durante i 45 giorni del festival, il cammello “Sumou” ha gareggiato con gli altri 35.000 cammelli partecipanti. Il numero dei cammelli in competizione cresce anno dopo anno in questo festival, al quale partecipano più di 800.000 persone.

Aloosh Al-Ajami ha confermato la partecipazione di "Sumou" al prossimo King Abdulaziz Camel Festival, che inizierà il primo dicembre 2023.