Metti sotto l’albero Abbonamento Musei!

Questo Natale regala l’Abbonamento Musei, il dono perfetto per gli appassionati di cultura e lo strumento giusto per conoscere ed esplorare il territorio!

Realtà unica in Italia, Abbonamento Musei è la carta che, nella sua formula Lombardia Valle d’Aosta, riunisce l’offerta delle due regioni in un solo circuito di più di 250 realtà culturali e artistiche che comprende collezioni, mostre, musei, ville, palazzi storici, parchi, giardini, monumenti e luoghi inaspettati, a cui abbonate e abbonati possono accedere gratuitamente.

Tutte queste meraviglie costituiscono un sistema unitario, a cominciare dall’accesso, come se si trattasse di un unico, grande museo.

Come funziona?

L’abbonamento consiste in una tessera che vale 365 giorni dal momento dell’acquisto, con la quale puoi usufruire ogni volta che lo desideri di un insieme vasto e vario di luoghi e contenuti sempre nuovi. La tessera ti permette non solo di visitare, in modo conveniente, nuove realtà, ma anche di riscoprire la tua regione grazie a tour e iniziative riservate, o tornare più volte, senza limiti, nei luoghi artistici prediletti.

Trovi tutte le informazioni sulla tessera a questo link:

https://abbonamentomusei.it/natale-2023-abbraccia-la-cultura/