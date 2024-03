Un regalo alla Meridiana e al Cav

Nell’uovo di Pasqua di Cancro primo aiuto (Cpa) c’è tanta solidarietà anche per bambini e anziani. Nato per offrire supporto a pazienti oncologici e divisioni mediche ospedaliere, nel tempo il sodalizio benefico ha esteso la sua attività al benessere della comunità ad ampio spettro. Ieri l’amministratore delegato Flavio Ferrari ha consegnato al Centro aiuto vita di via Zucchi una tensostruttura, da collocare in giardino, in cui verranno sistemati carrozzine, passeggini che le famiglie donano per le mamme in difficoltà e alla Cooperativa La Meridiana una carrozzina elettrificata. "Con questo gazebo – spiega la presidente del Cav Josetta Grosso – potremo liberare spazi per pannolini, latte e alimenti".

Si tratta di circa 5000 euro che durante l’anno verranno consegnati alle mamme, per fare la spesa. "Questo è il nostro uovo di Pasqua – commenta Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cpa – con dentro due regali. Alla cooperativa La Meridiana abbiamo offerto una carrozzina elettrificata, Trioway, per la Rsa San Pietro, per garantire mobilità e confort agli ospiti in difficoltà. Al Centro aiuto vita (Cav) di Monza il gazebo, come locale deposito. Difendiamo la vita dei malati e perciò anche la vita che comincia. La scelta di donare questa tensostruttura è un segno tangibile della nostra gratitudine verso il Cav e verso la comunità monzese nel suo complesso. Sul gazebo è stata apposta la scritta “Grazie Iperal“, come ringraziamento per i buoni spesa donati lo scorso dicembre. Questi gesti dimostrano il nostro impegno nel sostenere le istituzioni e le comunità locali, offrendo supporto tangibile e concreto dove più serve".

C.B.