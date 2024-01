Concerto-racconto su musica, fascismo e sterminio degli Ebrei

Musiche eseguite dal vivo, immagini, filmati e racconti per uno spettacolo-concerto che porterà a viaggiare tra le canzoni degli anni Trenta, quelle dell’epoca immediatamente precedente alla Seconda guerra mondiale, la politica musicale delle dittature nazifasciste, il suo uso per la propaganda, fino alle orchestre create persino nei lager come Auschwitz e Mauthausen. Una lunga carrellata sotto la guida di un violinista, storico e ricercatore attivo in tutta Europa. È l’evento dal titolo “La sonata di Auschwitz - Musica e politica dal Fascismo alla Shoah”, che si terrà sabato alle 16.30 nei locali di Villa Magatti a Lissone. Protagonista del concerto multimediale sarà Maurizio Padovan. Ingresso libero.

F.L.