Ruba borsa con accessori per 2.500 euro a Milano Home: la proprietaria se ne accorge e lo fa arrestare

Rho (Milano), 13 gennaio 2024 - Pensava di farla franca ma è stato sorpreso e arrestato in flagranza per il furto di una borsetta di lusso. E’ successo nel corso dell'evento 'Milano home’, alla Fiera di Rho, nel Milanese. Il ladro, un peruviano di 62 anni, ha arraffato la borsa della donna che conteneva all'interno occhiali, portafogli griffati e altri accessori per un valore complessivo di 2.500 euro.

Peccato che la donna si sia accorta del manolesta e abbia dato l’allarme. L’uomo è stato quindi bloccato dal personale di vigilanza in servizio nell’area e poi preso in consegna dei carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuti in seguito alla chiamata. I militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi del ladro che è stato accompagnato in carcere.