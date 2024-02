Ritorna la navetta della Croce Rossa

Riparte l’importante servizio di trasporto, gestito dal Comitato di Bresso della Croce Rossa Italia, per gli over 65enni e per le persone fragili della città, verso gli ospedali e gli ambulatori del territorio metropolitano, per le visite e per gli esami medici. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il costo per i cittadini è di 5 euro a tratta. Per richiederlo si deve telefonare al numero messo a disposizione dal Comitato della Cri 393-9073466.Giu.Na.