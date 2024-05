Prosegue il teatro in aiuto alla pediatria

Proseguirà fino al 21 giugno la rassegna teatrale benefica, a supporto della sanità locale, promossa dall’associazione Salute ma non Solo e ospitata nell’Auditorium comunale di Vizzolo Predabissi, in via Verdi 9. Gli spettacoli, con ingresso a offerta libera e organizzati col supporto di alcune compagnie amatoriali del territorio, sono in corso da febbraio; il prossimo appuntamento, sabato 25 maggio alle 21, sarà con la piéce Una tira l’altra, a cura del gruppo Ianai. I fondi raccolti attraverso la rassegna serviranno ad acquistare da un lato un ecografo portatile, dall’altro alcune poltrone ad uso dei familiari dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Predabissi. Non è la prima volta che l’associazione Salute ma non Solo, con la sua presidente Rosaria Princiotta Cariddi, promuove raccolte di fondi a beneficio della sanità locale. Con l’ultima iniziativa sono state acquistate una ludo-barella e una ludo-carrozzina per la pediatria del Predabissi. Le due attrezzature sono state donate all’ospedale lo scorso dicembre nell’ambito di un apposito evento.

A. Z.