Milan-Napoli, tifoso 29enne sorpreso a scavalcare prende a pugni lo steward

Milano – Tre tifosi del Milan sono stati daspati prima dell'inizio dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra i rossoneri e il Napoli.

I provvedimenti emessi dal questore sono stati notificati a un tifoso 26enne trovato in possesso di fumogeni durante il filtraggio all’ingresso, un 42enne che stava scavalcando ai tornelli e, infine, un 29enne che, dopo aver scavalcato, ha colpito con un pugno uno steward.

Nell'ambito dei servizi di filtraggio di accesso a San Siro venti minuti prima del fischio d'inizio sono stati allontanati anche una ventina di tifosi napoletani che non avevano un biglietto valido per l'ingresso.

I poliziotti hanno inoltre intercettato e impedito l'ingresso di uno striscione napoletano dai contenuti non appropriati che non era stato preventivamente comunicato al Gos per le valutazioni sui contenuti stessi e sulla conformità tecnica del materiale.