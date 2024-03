Milano, corteo per Dax a 21 anni dall’omicidio: “Bruciamo ancora dentro”.

Milano, 16 marzo 2024 – Milano rende omaggio a Dax, Davide Cesare, attivista del centro sociale Orso che nel 2003 fu ucciso fuori da un pub da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. “Il 16 marzo scendiamo in piazza per ricordare l’omicidio. Da 21 anni bruciamo ancora dentro”, hanno annunciato i movimenti riuniti sotto la sigla ‘Dax resiste’. Oggi la manifestazione è stata annunciata anche “in solidarietà al popolo palestinese”.

Presidio e corteo

Per oggi pomeriggio, sabato 16 marzo, è stato organizzato un presidio alle 14.30 in via Brioschi, dove Cesare fu ucciso 21 anni fa. Si sono radunate oltre cento persone e, a breve, partirà un corteo che coinvolgerà esponenti di centri sociali e gruppi antagonisti che, oltre a commemorale la memoria di Dax, esprimeranno solidarietà nei confronti del popolo palestinese e di Ilaria Salis, l'insegnante antifascista detenuta a Budapest da oltre un anno.

La manifestazione seguirà questo percorso: via A. Tantardini, corso S. Gottardo, viale Gorizia, corso C. Colombo, piazzale Cantore, viale Papiniano, piazzale Aquileia, viale C. Zugna, viale Gorizia, via Ascanio Sforza con arrivo in via Gola.

Il docufilm e un concerto

In serata si terrà una proiezione del docufilm ‘Brucia ancora dentro’, dedicato alla vittima, realizzato dall’Associazione Dax 16 marzo 2003 e dal FOA Boccaccio di Monza. Il film ripercorre attraverso la voce dei protagonisti la storia del 16 marzo 2003, la ‘Notte Nera di Milano’, in cui tre estremisti di destra uccisero a coltellate Dax, Davide Cesare, giovane antifascista cresciuto nella periferia della metropoli e autore di occupazioni abusive nel quartiere ticinese. All’omicidio seguirono scontri tra militanti dei centri sociali milanesi e le forze dell’ordine, un’escalation di violenza. Al termine si terrà un concerto.

L’annuncio della mobilitazione

“Anche quest’anno teniamo viva la nostra lotta contro un capitalismo che è al collasso, che vede la proliferazione di guerre imperialiste e strette securitarie sostenute dai partiti neofascisti in ascesa in tutto il territorio europeo. In Italia, a determinare la situazione attuale sono state le politiche privatistiche del Pd e dei governi precedenti, che hanno allargato la forbice sociale e posto le basi economiche per il successo dei populismi di estrema destra. In questo contesto, la propaganda islamofoba con la quale i media distorcono il genocidio del popolo Palestinese e chiamano 'terrorista' la sua resistenza all’occupazione israelo occidentale è un subdolo tentativo di scoraggiare la costruzione di una coscienza antagonista internazionalista”, si legge nella nota con cui da ‘Dax Resiste” è stata annunciata la mobilitazione.

"Ci prendiamo le strade per denunciare un sistema coloniale che si sostenta con la creazione artificiosa dell’alterità da depredare e con la repressione violenta di ogni forma di opposizione. In questo momento, il movimento antifascista e anticapitalista è criminalizzato e represso in tutto il territorio Ue, in particolare in Italia, Francia, Germania e Ungheria. Le vicende più gravi dell’ultimo anno riguardano Ila e Tobi, arrestati a Budapest nel febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito dei nazisti durante la ricorrenza del 'giorno dell’onore'. Per i fatti di Budapest è stato arrestato anche Gabri, a Milano, a seguito di un mandato di arresto europeo”, hanno proseguito ricordando il caso Salis.

E infine: “Scendiamo in piazza contro ogni forma di fascismo, di imperialismo e di nazionalismo, per la libertà e l’autodeterminazione dei popoli, delle classi e dei compagni. Con chi è imputato per i fatti di Budapest e al fianco del popolo Palestinese”.