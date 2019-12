Segrate (Milano), 29 dicembre 2019 - È guerra fredda nel centrodestra segratese, a sei mesi dalle elezioni la futura coalizione è ancora incerta. Forza Italia ha stretto un accordo con sei liste civiche per rinsaldare le fila e punta ad avere un candidato sindaco che porti in alto la bandiera di partito. La Lega, invece, va per la sua strada con la candidata sindaco Terry Schiavo. Solo un intervento delle segreterie provinciali potrà allentare la tensione e riunire il centrodestra. Intanto la posizione del sindaco Paolo Micheli, renziano di ferro, è sempre più fragile: il malcontento è alto in città è alto e il rischio di non farcela esiste.

Marco Yuri Trebino è il nuovo coordinatore cittadino degli azzurri, spetterà a lui il difficile compito di ricompattare il centrodestra recuperando una Lega in fuga. Forza Italia e le 6 liste civiche hanno siglato un documento programmatico per le amministrative di primavera. «Porto a termine un percorso condiviso con i nostri vertici provinciali e regionali – spiega Trebino –. Non abbiamo ancora parlato di candidature: sicuramente le liste civiche avranno un nome da proporre e lo stesso Forza Italia, che si propone come forza trainante di un accordo programmatico. Siamo partiti dai temi e dalle priorità per Segrate su cui ci siamo trovati da subito. Insieme ai rappresentanti delle civiche, ci siederemo ai tavoli delle trattative per confrontarci anche sul nome che guiderà la coalizione».