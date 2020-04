Pessano (Milano), 19 aprile 2020 - C’è chi fa i tamponi ai dipendenti e chi agli ambienti. Per capire il rischio di contaminazione degli spazi che dopo i risultati vengono divisi in rosso, giallo e verde, come il semaforo. Un sistema semplice, fai da te, per chi lo sceglie. Sono i cardini della sanificazione firmata Multiservice Ambrosiana, l’azienda che dona il trattamento a istituzioni, scuole e malati di Covid in difficoltà economiche. Ieri, il team di Pessano ha portato a termine l’operazione in Consiglio regionale. Palazzo Lombardia era nell’elenco dei beneficiari. "Un processo che salverà negozi e piccole aziende dal baratro in Fase 2", spiega il titolare Giovanni Pomes. È sua l’idea della riconversione in tempi record per salvare attività, occupazione, e fare del bene. In gioco c’era il destino della start-up nata a Pessano nel 2017 con 180 addetti, 150 dei quali oggi in cassa integrazione.

"Ma adesso con una nuova prospettiva - racconta l’imprenditore -. Tutti, dagli impiantisti ai consulenti, stanno imparando il nuovo lavoro. Sanificare è la parola d’ordine di un futuro che è già presente dopo la batosta del coronavirus. Ci siamo chiesti come avrebbero fatto le dittarelle, i piccoli, a sostenere la spesa di un processo che dovrà essere ripetuto frequentemente, ci siamo rivolti ai nomi più importanti del settore e abbiamo ottenuto la certificazione Cb-Cert, l’autorità nazionale che garantisce per noi".

Ma a Pomes non è bastato. "In questo momento così difficile non si può pensare solo a se stessi. Volevamo metterci a disposizione degli altri. Se i pazienti in autoisolamento domestico non possono permettersi le pulizie ‘scientifiche’, avvisano il Comune e arriviamo noi. Anche dai centri vicini, a Cassano vorremmo sistemare le scuole". Per fare il miracolo di contenere i costi e rimanere in piedi, nel quartier generale di via Ada Negri hanno pensato di coinvolgere direttamente commercianti e operai.

"Facciamo formazione ai nostri clienti, così possono provvedere personalmente ad alcuni passaggi dell’operazione". "La sanificazione che dopo il lockdown dovrà essere garantita dappertutto rischia però di incidere in modo pesante su bilanci già messi a dura prova dalla pandemia. "Si va da 1,1 a 2 euro al metro quadrato, soldi che dovranno essere sborsati a cadenza regolare. Noi li abbiamo ridotti all’osso per andare incontro a tutti. E da tre settimane non abbiamo quasi il tempo di dormire. Sono decine gli interventi eseguiti in tutto l’hinterland. Corriamo da una parte all’altra senza sosta". La pulizia di fino a Milano "non è uno spot". "Vogliamo che i consiglieri lavorino senza rischi". Per Pomes, i suoi soci e lo staff il plauso di Enbital, l’associazione che riunisce lavoratori e imprese del settore sicurezza di cui il marchio pessanese è parte. "Sono un punto di riferimento", dice il segretario regionale Rosario Mancino.