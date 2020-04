Cernusco Sul Naviglio (Milano), 9 aprile 2020 - l baci via tablet fra i malati di Covid-19 dell’Uboldo di Cernusco sul Naviglio e le loro famiglie finiscono sul New York Times e commuovono anche l’America. Ieri, la prestigiosa testata della Grande Mela ha pubblicato l’iniziativa organizzata dal Comune e dalla Rianimazione dell’ospedale di Cernusco per attenuare uno degli aspetti più dolorosi dell’epidemia, la distanza fra pazienti e parenti. La donazione dei mini-pc al primario Massimo Zambon è frutto di una vera catena di solidarietà, ed è il cuore grande della gente ad avere colpito Oltreoceano.

L’avevamo raccontato giorni fa. Il sindaco Ermanno Zacchetti ha raccolto l’Sos di medici e infermieri costretti ogni giorno ad assistere allo strazio della lontananza dei degenti dai loro cari, un’azienda della zona ha procurato gli apparecchi a prezzi stracciati e il conto è stato pagato da 21 famiglie di Aso, l’associazione calcistica dell’oratorio. Adesso, il ponte è arrivato dall’altra parte del mondo.