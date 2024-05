Boschi sommersi dai rifiuti . Samarate si ribella agli incivili

Continuano gli abbandoni di rifiuti nelle aree boschive a Samarate e cresce l’indignazione dei cittadini nei confronti dei comportamenti incivili che non rispettano l’ambiente, le norme in vigore in materia di smaltimento e causano degrado.

"Parlano" le immagini pubblicate sulla pagina social "Sei di Samarate se…", che purtroppo immortalano lo scempio, con immondizia di ogni tipo. È lo scenario che si è trovato davanti agli occhi durante un sopralluogo un volontario dell’associazione Libera Caccia che dice: "C’era di tutto, tubi per condizionatori, materiali di plastica, scarti edili, lattine, una discarica vera e propria". La stessa situazione in un altro punto, la conferma di una cattiva abitudine che va contrastata e quindi della necessità di intervenire per fermare questi comportamenti con le telecamere come già avviene in alcuni comuni con risultati positivi dal momento che chi getta rifiuti viene individuato e sanzionato. A marzo importante è stata l’iniziativa della giornata ecologica "Puliamo Samarate", nei boschi e nei sentieri della frazione di Cascina Costa, organizzata dall’amministrazione comunale a cui hanno partecipato diverse associazioni.

E in quella occasione sono stati rinvenuti nei boschi della frazione numerosi sacchi colmi di ogni genere di immondizia. Purtroppo gli incivili sono tornati di nuovo in azione scaricando rifiuti all’interno delle aree boschive, incuranti del degrado che causano con i loro comportamenti, sui quali si richiama l’attenzione con le immagini pubblicate sui social.

"Vanno fermati – ribadiscono i samaratesi – i nostri boschi vanno rispettati". Situazione simile alla periferia di Busto Arsizio, a segnalarla alcuni cittadini che pensando di fare una bella camminata nei boschi hanno invece scoperto nelle aree boschive sul territorio comunale mucchi di rifiuti abbandonati. L’inciviltà non ha confini e la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti sembra davvero difficile mentre in più occasioni si è rivelato prezioso il ricorso da parte delle amministrazioni alle fototrappole che grazie alle immagini registrate hanno consentito di risalire e quindi multare gli incivili.