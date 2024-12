Via i lavori della passerella sul lugolago

Progetti e disegni diventano realtà. Cominciano oggi i lavori per la costruzione e la posa della passerella sul lungolago di Lecco, alle Caviate: molto più di un semplice camminamento a pelo d’acqua, sarà un punto di approdo e di partenza per gli sport acquatici, come kayak, canoa, sup, windsurf e kitesurf e un luogo di ritrovo. La passerella proseguirà in direzione di Abbadia Lariana e sarà connessa alla pista ciclopedonale tramite una scala già esistente. "Un passo importante per dare a Lecco un nuovo punto di interesse turistico valorizzando il nostro lago – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale, Giovanni Cattaneo –. Accanto ai cantieri a Rivabella e lungo il waterfront nei prossimi mesi avremo sotto gli occhi un altro angolo di città che cambia". A tradurre progetti in realtà saranno i tecnici della Roger Group di Milano, che si è aggiudicata una commessa da quasi un milione di euro. L’opera è finanziata con 300mila euro dal Comune, 600mila dalla Regione e altri 300mila dall’Autorità di Bacino. D.D.S.