Nuovo sottopasso ferroviario: "Intervento di rigenerazione"

Basta attese e code al passaggio a livello chiuso. Via libera al progetto di riqualificazione della zona Cantelli a Calolziocorte. Si prevede la riqualificazione dell’area industriale attraverso la realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario, con annessa viabilità di collegamento, l’eliminazione del passaggio a livello esistente, in modo da azzerare il rischio di incidenti oltre che le attese degli automobilisti quando le sbarre sono abbassate, e un nuovo raccordo tra la Lecco-Bergamo e il nuovo sottopasso. È un intervento da 37 milioni di euro. Due arrivano da Regione Lombardia, tramite l’accordo di rilancio economico sociale e territoriale, 3 e mezzo da amministrazione comunale e Rfi, mentre gli imprenditori privati della zona mettono il grosso della cifra, con un investimenti di 31 milioni e mezzo. "Le risorse regionali stanziate tramite gli Arest sono determinanti per consentire agli amministratori locali di realizzare opere prioritarie e interventi infrastrutturali, in grado di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese in termini di salvaguardia e di creazione di posti di lavoro oltre che di rigenerazione urbana", sono le parole di Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico. D.D.S.