Lecco, morto il mariologo Adriano Stasi: chi era e di cosa si occupava

Lecco, 2 aprile 2024 – È morto Adriano Stasi, mariologo lecchese e membro della Pontificia accademia mariana internazionale che ha sede in Vaticano. Adriano aveva 75 anni e ha scritto molti libri su tematiche religiose. Era pensionato, dopo aver lavorato a lungo in Confartigianato.

“Perdiamo una persona di grande cultura e devozione, che ha lasciato in ciascuno di noi un segno indelebile per il suo impegno e la sua passione nei confronti dell’artigianato, oltre che della mariologia – sono le parole di cordoglio di Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco – Per quasi 40 anni ha costituito un punto fermo per le imprese, che ha aiutato a nascere restando per loro una presenza costante nel tempo. Il ricordo della sua professionalità e della sua cordialità è vivo in tutti i colleghi che l’hanno conosciuto”.

Lavoro e fede

Adriano ha coniugato perfettamente il suo lavoro, la sua fede e la sua devozione mariana, come testimoniano i titoli delle sue pubblicazioni: “Artigianato: un mondo meraviglioso fra tecnica ed etica”, “Lavoro, cultura e santità: i valori dell’artigianato”, “Le mani dell’uomo, la mano di Dio”, “Il valore dell’artigianato alla luce della buona notizia di Gesù di Nazaret”.

Adriano aveva ricevuto il Nicolino d'oro, la benemerenza civica di Lecco. Nel 2009 era stato nominato cavaliere, nel 2015 era ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2022 commendatore. Lascia la moglie Tiziana e il figlio Samuele. Il funerale si svolgerà dopodomani, giovedì 4, alle 10 al Pascolo di Calolziocorte.