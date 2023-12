Mansarda a fuoco, danni ingenti

Un incendio di grosse dimensioni ha fortemente danneggiato il tetto di un edificio in via Monsignor Ciceri ad Albavilla. Il rogo è scoppiato ieri mattina poco prima delle 10.30 e subito è scattato l’allarme ai vigili del fuoco, che hanno inviato in posto quattro squadre del comando di Como e del distaccamento di Erba. L’incendio, che risulterebbe riconducibile a cause accidentali, era già molto esteso ed ha finito con l’interessare circa ottanta metri quadrati di copertura. Tuttavia l’intervento delle squadre ha limitato la propagazione delle fiamme, impedendo che arrivassero a intaccare i tetti adiacenti, così come sono stati preservati gli ambienti sottostanti, a eccezione del piano mansarda, risultato impraticabile. I danni sono ancora da quantificare, ma già da una prima valutazione risultano importanti. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Pa.Pi.