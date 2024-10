La questura a una donna. Arriva Stefania Marrazzo

Una donna al comando in questura a Lecco, che non dovrebbe essere una notizia, ma che in Italia purtroppo invece lo è, perché i ruoli di vertici sono quasi tutti affidati a uomini. Il nuovo questore di Lecco è Stefania Marrazzo, 58 anni originata di Napoli, che indossa la divisa dal 1993 ed è laureata in legge alla Sapienza di Roma. È il primo questore donna a Lecco. Nel ‘93 ha vinto il concorso per funzionario e ha cominciato a svolgere servizio come comandante dell’Immigrazione a Prato. Nel 1998 il trasferimento a Frosinone fino al 2015 ricoprendo, come dirigente dei Minori, della Volanti del Gabinetto e del Gos. Poi è stata promossa primo dirigente e trasferita alla questura di Catania all’Anticrimine, l’anno dopo ad Ancona, dal 2017 al 2021 a Milano come dirigente del Personale. Dopo è arrivata la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori come direttore della Divisione II e successivamente la Segreteria del Dipartimento Ufficio I Analisi. Una lunga gavetta insomma, in quasi tutte le divisioni della Polizia di Stato. Assumerà l’incarico di questore in provincia di Lecco a partire da giovedì prossimo. Sostituisce Ottavio Aragona, 61 anni, approdato nella città dei Promessi sposi come questore nell’estate del 2022. D.D.S.