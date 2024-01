Investiti due ciclisti in centro

Doppio investimento di ciclisti ieri a Lecco, in due distinti episodi avvenuti in corso Promessi Sposi e in Corso Matteotti. Il primo è avvenuto poco dopo le 11.30, all’altezza del civico 88. Il ferito è un ragazzo di 19 anni, finito a terra dopo l’urto con conseguenze che, a una prima valutazione, sono apparse serie, salvo poi migliorare durante il trasporto all’ospedale di Lecco. Dinamica simile per un altro incidente avvenuto in corso Matteotti alle 17.30. In questo caso a terra è finita una donna di 68 anni, anche lei urtata da un veicolo mentre era in bicicletta, e trasportata in ospedale a Lecco dai soccorritori del 118. In entrambi i casi, sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha svolto i rilievi per ricostruire le dinamiche degli incidenti, in attesa di valutare l’effettiva gravità delle lesioni riportate dai due ciclisti. Trasporto in pronto soccorso anche per un ragazzo di 16 anni caduto dalla moto a Calolziocorte, in via Pomarolo, alle 17.Pa.Pi.