Lecco, due incidenti su Statale 36 e 339: cinque feriti, uno gravissimo. Traffico paralizzato

Molteno (Lecco), 26 maggio 2023 – Tamponamento a catena sulla Statale 36. L'incidente è successo all'altezza dello svincolo di innesto di Molteno in direzione sud, verso Milano. Risultano ferite quattro persone. Tra i mezzi coinvolti c'è pure un pullman, i cui passeggeri stanno bene.

Gli agenti della Polizia stradale di Lecco e i tecnici di Anas hanno temporaneamente chiuso la carreggiata. Per soccorrere i feriti sono intervenuti in forze i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza di un'automedica e di una autoinfermieristica con i volontari delle associazioni di soccorso della zona con tre ambulanze. Sul posto ci sono pure i soccorritori dell'eliambulanza di Milano.

A Suello, a meno di cinque chilometri di distanza in linea d'area, si è verificato un secondo incidente, sulla Statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate, che si collega sempre alla 36. Risulta un automobilista ferito in maniera molto grave, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari dell'eliambulanza di Milano. La situazione viabilistica in zona è critica, la circolazione è completamente paralizzata.