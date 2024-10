Incidente ad Abbadia Lariana, auto cappotta sulla Statale 36: ferita una ragazza di 23 anni

Abbadia Lariana (Lecco), 20 ottobre 2024 – Aquaplaning e incidenti in Statale 36. Questa mattina una ragazza di 23 anni al volante di un'utilitaria si è cappottata in Superstrada. L'incidente è successo poco dopo il punto di innesto tra la Sp 72 e la 36 in direzione sud verso Lecco all'altezza di Abbadia Lariana.

La 23enne, a causa della pioggia battente e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata. L'hanno soccorso i volontari della Croce rossa di Lecco in codice rossa per timore che avesse riportato gravi ferite. Le sue condizioni si sono fortunatamente rivelate meno critiche di quanto paventato: dopo essere stata tirata fuori dall'abitacolo e le prime cure, è stata trasferita in ambulanza in ospedale a Lecco.

Gli agenti della Polstrada hanno chiuso la corsia di marcia all'altezza del punto dell'incidente e ristretto la carreggiata ad una sola corsia, per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza e poter effettuare i rilievi, con conseguenti rallentamenti. Ribaltamento anche nella galleria Dorio, in direzione nord verso Colico, tra Dervio e Dorio, ma senza ferito. Nel tratto della Milano – Lecco, poco dopo Costa Masnaga, in direzione nord verso Lecco, un automobilista si è invece intraversato in corsia di sorpasso, sempre in seguito ad uno “scivolone” sulla strada bagnata.