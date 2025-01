Gianin nonno del piedibus se ne è andato

Gianin alla ripresa della scuola, dopo le vacanze di Natale, non ci sarà ad accompagnare i "suoi" bambini a scuola. È morto l’ultimo giorno dell’anno. Mentre al termine della consueta passeggiata mattutina stava tornando a casa, a Cicognola, frazione di Merate, lo ha stroncato un improvviso malore. Alcuni residenti lo hanno trovato accasciato a terra esanime: immediata la telefonata ai soccorritori, l’arrivo dei sanitari di Areu e la corsa in ospedale. Per Giovanni Perego, Gianin, però non c’è stato nulla da fare. È morto a 83 anni. Era il nonno di tutti i bambini del piedibus e uno dei custodi della frazione. Aveva sempre lavorato in una carrozzeria della zona. Era una delle anime del Comitato di San Giuseppe, il gruppo di volontari che ha restaurato l’antica chiesetta e che organizza la festa di San Giuseppe appunto, patrono di Cicognola. D.D.S.