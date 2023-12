Denunciato per le sparatorie inventate

Il 31 ottobre aveva telefonato ai carabinieri per segnalare una sparatoria nel comune di San Paolo d’Argon, alle porte di Bergamo. Così, una pattuglia dei carabinieri Trescore Balneario era giunta sul posto per verificare l’attendibilità di quella segnalazione. Ma una volta sul luogo, i militari non avevano riscontrato nulla. Alcune testimonianze raccolte nell’immediatezza facevano emergere che si fosse trattato dello scoppio di alcuni petardi. Il 2 novembre un’altra telefonata aveva riferito di una nuova sparatoria,. Anche questa volta, sul posto erano giunti i militari di Trescore Balneario che, come in precedenza, non avevano rilevato nulla di anomalo. È a quel punto che le forze dell’ordine hanno deciso di approfondire la cosa. Sono state così acquisite le telefonate al numero unico d’emergenza e sono risaliti a un soggetto già noto. L’uomo, 35enne e con precedenti di polizia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per procurato allarme.