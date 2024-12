Coppa di Natale 2024, sfida di calcio tra canottieri e canoisti: in palio la speciale maglia bluceleste

Lecco, 21 dicembre 2024 – Una Coppa di Natale 2024 speciale alla Canottieri Lecco che quest’anno ha deciso di rendere ancora più speciale il tradizionale appuntamento di fine anno coinvolgendo la Calcio Lecco.

Ma partiamo con ordine. Per chi non lo sapesse, la mattina di Natale i canottieri e i canoisti della società di via Nullo si sfidano in una partita di calcio: la squadra che esce sconfitta è costretta a un tuffo nel lago dal pontile della darsena.

La terza maglia e la sede della Canottieri Lecco dove è nato il club di calcio

L’evento goliardico si celebra ormai dal lontano 1990 ed è stato interrotto solo nel 2020 e 2021 a causa del Covid. Quest’anno siamo alla 33ª edizione, con i canottieri attualmente in vantaggio con 17 vittorie contro le 15 dei canoisti. E siccome si tratta di una sfida di calcio, per dare un tocco di tradizione in più all’evento, la socia (e consigliere comunale) Lorella Cesana ha proposto di coinvolgere anche la Calcio Lecco.

La terza maglia della Calcio Lecco realizzata in occasione del 130° della Canottieri

L’idea è scaturita durante la presentazione della terza maglia della squadra, svelata proprio nella sede di via Nullo: una maglia granata impreziosita dal campanile sul petto e dal Resegone sulla schiena.

"Abbiamo deciso di condividere con la Calcio Lecco la terza maglia – ha spiegato Lucia Micheli, ex canoista, nonché responsabile della sezione sportiva di via Nullo – creandone una ad hoc, un modo per celebrare i nostri colori sociali e la città stessa”. Colori sociali, il blu e il celeste, che legano la Calcio Lecco, nata nel 1912 come sezione sportiva della stessa Canottieri.

Francesco Aliberti e Michelangelo Vitali, vice-presidente e club Manager Calcio Lecco

Detto fatto, l’altro giorno in via Nullo è stata svelata la maglia celebrativa creata da Legea: sul retro il traguardo dei 130 anni, che la Canottieri festeggerà nel 2025. All’evento hanno partecipato Francesco Aliberti e Michelangelo Vitali, vice-presidente e club manager Calcio Lecco.

Con loro Antonio Rossi, che da canoista nato e cresciuto in Canottieri Lecco di sfide di Natale ne ha vissute tante. “C’è sempre stata una forte rivalità tra canottieri e canoisti - ha raccontato –. Nel 1990 le due sezioni si sono fuse sotto un unico allenatore, il compianto Giovanni Lozza che decise di istituire la sfida di Natale, peraltro l’unico giorno all’anno in cui non ci si allenava”.

Andrea Panizza, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel 4 di coppia

Per la prima volta quest’anno ci sarà anche uno “straniero”, unico strappo alla tradizione, con la partecipazione di Andrea Panizza, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta delle Fiamme Gialle e membro della Canottieri Moto Guzzi. Basterà il nuovo acquisto alla squadra dei canottieri per aggiudicarsi il match ed evitare il tuffo nella gelide acque del lago? L’appuntamento, la mattina di Natale, sul campo dell’Aurora San Francesco.