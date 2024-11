Cinque milioni per il centro di ricerca in città

Un centro di ricerca su sport e riabilitazione. Verrà realizzato in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina nel Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Da Regione Lombardia è stato stanziato un contributo di quasi 5 milioni. Il centro di ricerca verrà allestito nella storica palazzina del Politecnico di Lecco, un bene di pregio. L’intervento comporta il completo strip out interno e la razionalizzazione degli spazi: ci saranno aule per la didattica, centri di competenza legati ai temi della riabilitazione, della medicina personalizzata, dello sport inclusivo, una sala conferenza, sale riunioni, e alcuni uffici amministrativi. Il focus principale sarà costituito dal Living Lab, quale luogo primario in cui verranno progettate e sviluppate soluzioni per l’allenamento, il potenziamento, la vita attiva, la riabilitazione, la prevenzione e la sicurezza delle persone. "Un progetto all’avanguardia – sottolinea l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi -. Ciò che verrà realizzato nel Polo universitario di Lecco avrà un impatto positivo su tutto il territorio. Al Politecnico di Lecco da parecchio stanno investendo in ricerca su sport e riabilitazione: ci sono già 6 laboratori di ricerca in ambito riabilitazione, tecnologie assistive, analisi del movimento; c’è il laboratorio E4 Sport Lab che mette a sistema le diverse competenze ingegneristiche e di design a disposizione dello sport; è stata sviluppata la piattaforma ExaLab che consente il monitoraggio di ergometri all’interno di ambienti immersivi per la simulazione di sport e attività motoria; molti inoltre i progetti in corso sul benessere fisico. "Il nuovo centro migliorerà i servizi di salute e riabilitazione oltre i Giochi", sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

D.D.S.