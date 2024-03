Cade dalla giostra a Bellano, 14enne batte la testa e perde conoscenza: è gravissima

Bellano (Lecco), 24 marzo 2024 – Una ragazzina di 14 anni è caduta dall'altalena, ha picchiato la testa a terra e ha perso conoscenza. La brutta caduta è avvenuta sabato sera ai giardinetti di Bellano. La 14enne, di Esino Lario, che aveva terminato da poco una partita di volley, con gli amici stava giocando su una giostrina sospesa. Probabilmente non si è assicurata bene o non ha chiuso in maniera adeguata le cinghie di sicurezza, si è sbilanciata ed è stata catapultata a terra. Ha picchiato la testa al suolo ed è svenuta a causa della botta.

I soccorsi

I primi ad intervenire sono stati gli uomini del Soccorso bellanese, che hanno subito attuato le prime manovre e l'hanno messa in condizioni di sicurezza. A loro si sono poi aggiunti i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu. Inizialmente la ragazzina era svenuta, priva di coscienza. Dopo essere stata assistita dai soccorritori si è ripresa. È stata trasferita d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti e ricoverata in osservazione per un trauma cranico commotivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.