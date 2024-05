Manager writer e la sindrome di Peter Pan

Una cena di compleanno con gli amici di sempre. E nonostante gli anni delle ragazzate siano ormai alle spalle (le candeline sulla torta erano 40), la voglia di regalarsi un’altra notte brava da passare tutti insieme, come ai tempi del liceo. Devono averla pensata così i nove milanesi (tra cui anche due manager), fermati nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, pizzicati mentre imbrattavano con scritte e tag le saracinesche di un edificio in via Lazzaretto, strada storica nel quartiere di Porta Venezia. E il “raid” non è stata un’improvvisata frutto di qualche bicchiere di troppo. Il piano dev’essere stato organizzato con anticipo, visto che il gruppo di amici era “armato” di bombolette spray. Le indagini sono partite dopo la denuncia del titolare e grazie alle immagini delle telecamere la polizia è riuscita a identificare due writer di mezza età che ora, come minimo, riceveranno una salatissima multa. Almeno questa volta, con ogni probabilità, non dovranno fare i conti con i propri genitori.