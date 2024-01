Questioni di cuore

Un cuore totalmente artificiale ha sostituito quello nativo in un paziente operato nei giorni scorsi all'ospedale Niguarda, il primo intervento del genere in Lombardia. È un aggeggio iper-tecnologico rivestito da materiale biologico che diminuisce il rischio di rigetto e da sensori che gli permettono un miglior adattamento dell’attività in base alle richieste dell'organismo.

Altro che cuore di panna: a breve il cuore artificiale sarà un’alternativa al trapianto di cuore vecchia maniera, che oggi ha un attesa media di tre anni. Ma già si capisce l’antifona perché biotecnologi e chirurghi lo chiamano device, cioè dispositivo elettronico come un qualsiasi pc o tablet. Insomma, ho visto cose che voi umani…

In attesa di capire come andrà con l'intelligenza artificiale e che ne sarà di noi, urge ricordare cosa disse una volta Rita Levi Montalcini a proposito del genere umano: “Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi”.