L'estate dovrebbe essere un momento spensierato per moltissimi italiani e invece proprio su questi ultimi giorni aleggiano spettri di nuove zone rosse e della quarta ondata della pandemia da covid-19 che farà aumentare il numero di contagi e morti. Intanto continua il dibattito sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Delta.

I contagi in Italia

In aggiornamento

I contagi in Lombardia

In aggiornamento

Le altre regioni

TOSCANA - Sono 251.332 i casi di positività al coronavirus, 720 in più rispetto a ieri (698 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.979 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.351 tamponi molecolari e 5.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% e' risultato positivo.

VENETO - Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 1.043 nuovi casi di positività al Sars-cov2 su circa 42.282 tamponi effettuati, e un'incidenza del 2,47%.

EMILIA-ROMAGNA - Dall'inizio della pandemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 393.632 casi di positività, 544 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.658 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%.

MARCHE - In aggiornamento

PIEMONTE - In aggiornamento

FRIULI VENEZIA GIULIA - In aggiornamento

TRENTINO - Ancora una giornata senza decessi, quella odierna: il bollettino dell'Azienda sanitaria non riporta fortunatamente lutti causati dal Covid-19, mentre sul fronte ospedaliero rimangono 6 i pazienti ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva, perché a fronte di una dimissione si è registrato un ingresso. I casi positivi oggi sono 36, 7 al molecolare e 29 all'antigenico, inoltre i molecolari hanno confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. 627 i tamponi molecolari effettuati, 1.237 i rapidi antigenici.

LAZIO - Sono 9.524 gli attualmente positivi al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 290 ricoverati, 44 in terapia intensiva e 8.401 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 339.861 e i morti 8.401, su un totale di 357.786 casi esaminati.

ABRUZZO - Sono 112, di età compresa tra 6 mesi e 90 anni, i nuovi casi positivi al Sars-cov2 registrati oggi inAbruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.124. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72215 guariti (+36 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1395* (+76 rispetto a ieri).

BASILICATA - Sono 37 i nuovi casi di contagio da Sars-cov2 su un totale di 892 tamponi molecolari e non si registrano decessi per covid-19. I positivi sono 35 residenti e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 6.

PUGLIA - Sale al 2,09 per cento il tasso di positività in Puglia che registra, rispetto a ieri il balzo di quasi un punto percentuale. Perché degli 11.859 test processati, 248 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stato accertato in provincia di Lecce in cui si contano 70 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per nuove positività rilevate le province di Foggia con 69 casi, Bat con 35, Bari con 33, Brindisi con 21 e Taranto con 13.

CAMPANIA - Nelle ultime 24 ore si sono registrati 355 positivi al coronavirus e 5 decessi, uno avvenuto nelle ultime 48 ore e 4 avuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 7.069, dei quali 7.064 test antigenici.

CALABRIA - A d oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 990.585 (+2.318). Le persone risultate positive al coronavirus sono 70.833 (+108) rispetto a ieri.

SARDEGNA - In aggiornamento

Il Covid nel mondo

Sono stati sospesi tutti i voli all'aeroporto internazionale di Nanchino, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di covid.-19 definito dalla stampa locale "il più esteso dopo Wuhan". Il Brasile ha registrato 1.318 decessi e 42.283 nuovi casi di covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Consiglio nazionale dei segretari alla sanità. In base al bilancio aggiornato, il Paese sudamericano ha raggiunto 554.497 morti e 19.839.369 contagi dall'inizio della pandemia, nel marzo 2020.