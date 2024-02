Sport, arte e cultura: "Così di anno in anno riusciamo a crescere"

CLUSONE (Bergamo)

La riscoperta della montagna. Anche nelle principali località montane delle valli bergamasche - Valle Seriana, Valle Brembana e Valle Imagna - cresce di anno in anno la domanda di abitazioni. Per quanto riguarda la provincia orobica, è Clusone, borgo di media montagna di 8mila abitanti in alta Valle Seriana, la località lombarda più economica dove acquistare una casa, dove chi non ha budget elevati può portare a termine un buon affare: 2.200 euro al metro quadro il costo di un’abitazione. "Negli ultimi anni – spiega il sindaco Massimo Morstabilini – abbiamo registrato un vero e proprio boom di vendite di case. Sono arrivate soprattutto famiglie giovani, attirate, oltre che dai prezzi più vantaggiosi che in altre località, anche da ciò che la nostra cittadina può loro offrire: sport, arte e cultura. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Clusone è uno dei più importanti centri culturali dell’alta Valle Seriana. Da visitare, tra le altre, la Chiesa della Maria Vergine del Paradiso con il ciclo di affreschi riscoperto nella Cappella dell’Addolorata. E Piazza dell’Orologio, con il suo suggestivo Orologio Astronomico Fanzago che ricorda il movimento dell’universo intorno a noi. E il secentesco Palazzo Marinoni Barca, dove è ospitato il Museo Arte Tempo.

L’arrivo di nuove famiglie è coinciso con un incremento della popolazione: da due anni, infatti, registriamo un aumento di quaranta, cinquanta persone all’anno. Che per una realtà come la nostra non è poco". "Già da alcuni anni - conferma Giuliano Olivati, bergamasco, vice presidente nazionale di Fiaip (Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali) e titolare di un’agenzia immobiliare a Bergamo -c’è stato anche nella Bergamasca uno spostamento verso zone diverse dalla città, soprattutto zone montane. Si sfrutta l’opportunità un’abitazione a costi più contenuti. Chi acquista una casa in montagna è attratto anche dalla possibilità di investire sull’abitazione, nel senso che può anche affittarla. Un po’ la utilizza per sé e un po’ l’affitta. Le località sono sempre quelle, possibilmente vicino alle piste da sci. Ma anche cittadine di media montagna come Clusone sono molto appetibili, visto che non sono lontanissime dai comprensori sciistici".

Michele Andreucci