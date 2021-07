Nuoro - Tragedia a Nuoro, in Sardegna. Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un'auto mentre era in servizio, questa mattina verso le 8, lungo la statale 131 Dcn a Posada. Il poliziotto, Marino Terrezza, aveva 37 anni ed era in servizio alla Polstrada di Nuoro.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: secondo una prima ricostruzione, sembra che Terrezza si sia fermato per prestare soccorso a un automobilista che aveva forato una gomma, quando è stato investito e sbalzato fuori strada per una quindicina di metri. Il 37enne ha battuto la testa e riportato altri traumi. I soccorritori del 118, accorsi con un'automedica e l'elisoccorso, hanno provato a rianimarlo per circa un'ora, ma per il poliziotto non c'è stato niente da fare.L'auto della stradale era intervenuta proprio su richiesta dell'uomo alla guida della vettura in panne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Siniscola e della squadra rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro per accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità.

"Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada - ha detto Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia -. Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l'ennesimo nostro eroe".

La notizia dell'incidente ha scosso stamane anche il Consiglio regionale, dove il capogruppo sardista Franco Mula ha posto il problema della sicurezza sulla statale, dove sono presenti lavori in corso. "Interloquiremo con l'Anas in giornata", ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, nell'intervenire in Aula, "per verificare le condizioni di sicurezza dell'intero tracciato".