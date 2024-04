Mortara, camion fuori strada lungo la 494: traffico in difficoltà

Mortara, 5 aprile 2024 – Stava procedendo in prossimità della rotatoria tra strada Pavese e via Vecellio quando, per causa ancora in fase di accertamento, è uscito di strada sulla destra della carreggiata.

E’ accaduto questa mattina ad un autoarticolato Scania il cui conducente, un uomo di 48 anni, non ha riportato conseguenze e per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il tratto di strada interessato dall’incidente, una porzione della statale 494 che collega Milano ad Alessandria, è stato chiuso al traffico per consentire il recupero del mezzo con gli immaginabili disagi per gli utenti della strada.