Washington, 13 aprile 2021 - Nel giorno in cui sarebbero dovute arrivare le prime dose di vaccino Johnson & Johnson in Italia, dagli Stati Uniti arriva una notizia preoccupante: il New York Times riferisce che le agenzie sanitarie federali hanno chiesto una pausa immediata nell'uso del vaccino monodose di J&J "dopo che sei destinatari negli Stati Uniti hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue entro circa due settimane dalla vaccinazione". Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un'altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska. La pausa sarebbe stata chiesta "per motivi precauzionali". La sospensione è già operativa nei centri federali, mentre i singoli Stati potrebbero, in teoria, decidere altrimenti.

La replica di J&J

Dall'azienda fanno sapere che al momento "nessun nesso causale chiaro è stato stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti Covid di Janssen". Per poterli valutare, i Centers for disease control (CDC, il più importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti) hanno convocato per mercoledì una riunione dell’Advisory Committee on Immunization Practices. La sospensione - ha spiegato la Food and Drug Administration (FDA, l'ente governativo americano che regolamenta l'uso di farmaci e alimenti) - rimarrà in vigore finché l’analisi non sarà terminata. Per questo, è stata presa la decisione di ritardare proattivamente il lancio del vaccino in Europa. Nel frattempo, i CDC e la FDA hanno messo a disposizione informazioni sul corretto riconoscimento e gestione di questi disturbi a causa del trattamento unico richiesto da questo tipo di coaguli di sangue. Le autorità sanitarie consigliano alle persone che hanno ricevuto il vaccino e che sviluppano un forte mal di testa, dolore addominale, dolore alle gambe o respiro corto entro tre settimane dalla vaccinazione di contattare il proprio medico. Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto finora le dosi di Johnson & Johnson e circa nove milioni di dosi in più sono state spedite negli Stati Uniti, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention.

J&J, rinviate consegne vaccini in Europa

In Europa, entro il 2021, sono attese 200 milioni di dosi di questo vaccino. Dopo lo stop negli Usa, Johnson & Johnson ha deciso di rimandare la distribuzione: "Abbiamo esaminato questi casi con le autorità sanitarie europee e abbiamo deciso di ritardare in modo proattivo il lancio del nostro vaccino in Europa. Abbiamo lavorato a stretto contatto con esperti medici e autorità sanitarie e sosteniamo fortemente la comunicazione in modo aperto di queste informazioni agli operatori sanitari e al pubblico» si legge nella nota diffusa dalla società". Le 184mila dosi del vaccino che si trovano nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, in Italia, rimarranno "stoccate" in attesa delle verifiche sui rari eventi avversi segnalati. "Nei nostri container le dosi possono essere conservate fino a due anni, c'e' tuttoil tempo per gli accertamenti del caso e poi procedere", ha spiegato a Rainews 24 Stefano Sbaccanti, della struttura commissariale per l'emergenza Covid. "La campagna vaccinale prosegue - ha aggiunto - ci sono aumenti rispetto alle prime stime, tutte le dosi che arrivano andranno alle Regioni".

Incontro ministero della Salute-Aifa

Oggi pomeriggio, alle 16.30, è iniziato un incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Iss e del Cts dopo la richiesta di sospensione in Usa del vaccino J&J a seguito della segnalazione di alcuni eventi legati alla coagulazione sanguigna.

La Casa Bianca: "Stop non avrà grande impatto"

Intanto, la Casa Bianca rassicura gli americani: "La pausa al vaccino Johnson & Johnson non avrà un impatto significativo sul nostro piano di vaccinazioni", visto che gli Stati Uniti hanno sufficienti disponibilità per mantenere l'attuale velocità di vaccinazioni. Insomma, agli americani che si erano prenotati per il vaccino Johnson&Johnson sarà offerta un'alternativa. Gli accordi siglati con Pfizer e Moderna sui vaccini coprono, aggiunge la Casa Bianca, 300 milioni di americani e i vaccini Johnson & Johnson rappresentano meno del 5% di quelli somministrati.

"Serve decisione coordinata e rapida"

"Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali", ha scritto su Twitter Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo lo stop dalla Fda al vaccino Janssen contro Covid-19 negli Usa. "Indispensabile - ha sottolineato Burioni - una sorveglianza accurata e un'attenzione particolare alla comunicazione". "La Fda sospende in via precauzionale il vaccino J&J. Anche Ema sta rivalutando i dati a disposizione. Speriamo davvero che, almeno in questo caso, ci si muova tutti in maniera coordinata", ha twittato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova. Stessa linea per l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che spera "ci sia una decisione rapida, chiara, definitiva, senza tentennamenti e incertezze. Bisogna evitare di fare cio' che e' stato fatto con il vaccino AstraZeneca". "Le autorita' si pronuncino con una voce sola - ha proseguito - anche perche' negli Usa si trovano in una situazione totalmente diversa avendo gia' somministrato alla popolazione milioni di dosi. Mi auguro che si mantenga un livello di razionalita' e di pragmatismo, il rischio di una tempesta perfetta e' molto alto".

"Guerra commerciale, Italia stia attenta"

"Abbiamo perso di vista l'obiettivo: proteggere le persone dal Covid-19. Parliamo di 6 casi su 7 milioni di vaccinazioni con Johnson & Johnson. E' evidente che sia una guerra commerciale. Gli Stati Uniti hanno tantissime dosi di Pfizer e Moderna, quindi possono permettersi uno stop di Jannsen. Termineranno comunque la campagna vaccinale. E l'Europa e' cosi' forte? Rischiamo di pentircene", ha detto all'Agi Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in relazione alla sospensione cautelativa del vaccino anti-Covid della Jannsen da parte dell'Fda americana. "AstraZeneca e Jannsen sono ottimi vaccini e il beneficio di vaccinare e' enorme rispetto ai rischi. Penso che sospendere le vaccinazioni per l'Ema sarebbe affondare l'Europa. Chi lavora nell'ambito della ricerca sa che ogni farmaco ha effetti collaterali. - ha spiegato Bassetti -. Tra l'altro, non e' nuova questa guerra commerciale: capitava nel passato quando la Fda non approvava farmaci europei".

Johnson & Johnson in Italia, tra speranze e paure

E' l'unico vaccino antiCovid monodose disponibile. Puo' essere conservato in frigorifero e puo' essere somministrato a tutte le persone con un'eta' superiore ai 18 anni. Ecco l'identikit del vaccino Johnson & Johnson, che sbarca oggi in Italia. E' il quarto vaccino approvato dall'Ema dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un siero molto atteso per la facilita' di conservazione e, appunto, per il fatto che e' necessaria una sola dose. Su cui gia' pero', come in precedenza per AstraZeneca, si addensano le ombre dei possibili (ancorche' rarissimi) effetti collaterali gravi. Se durante i test clinici le reazioni avverse erano state al di sotto dell'atteso, l'Ema ha da poco iniziato controlli aggiuntivi in Europa per indagare meglio sulla sicurezza del prodotto a seguito della segnalazione di 4 eventi tromboembolici. Ma soprattutto e' notizia di oggi che gli Usa sospenderanno in via precauzionale la somministrazione del siero, dopo aver registrato sei casi (su quasi 7 milioni di vaccinati) in cui i pazienti hanno sviluppato rari disturbi con trombi nel giro di due settimane dall'inoculazione. Il vaccino J&J utilizza una tecnologia diversa da quella dei vaccini a Rna prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna. Si tratta infatti di un vaccino a vettore virale, proprio come AstraZeneca: un frammento di Dna corrispondente alla proteina Spike, la chiave con cui il virus Sars-CoV-2 entra nelle cellule, viene inserito in un virus innocuo per l'uomo e opportunamente modificato. Il virus infetta le cellule umane e il DNA viene così letto e tradotto in proteina. Quest'ultima è l'antigene contro cui poi monta la risposta immunitaria. Dai trial clinici condotti, che hanno coinvolto all'incirca 44mila persone, l'efficacia del vaccino Johnson & Johnson e' risultata pari a circa il 66 per cento. Ma contro la variante sudafricana la percentuale di efficacia scende, intorno al 57 per cento. Tuttavia, si stima che il vaccino possa prevenire le forme gravi di Covid fino al 77 per cento dopo 14 giorni dalla somministrazione e almeno all'85 per cento dopo 28 giorni. La Johnson & Johnson dovrebbe fornire all'Unione Europea 200 milioni di dosi entro la fine del 2021 e all'Italia ne spetta una quota proporzionale alla sua popolazione. In totale, entro la fine di giugno l'azienda americana dovrebbe consegnare all'Ue 55 milioni di fiale, ma a causa di problemi nella catena di produzione non e' escluso che ci possano essere dei ritardi, cosi' come e' successo negli Usa.

