I dati italiani continuano ad essere positivi con sempre più regioni che segnano zero decessi ma la variante Delta è la nuova fonte di preoccupazione di questa fase della pandemia da coronavirus. Dopo gli evidenti progressi ottenuti nei paesi che sono riusciti a portare avanti la campagna vaccinale, la variante Delta, identificata per la prima volta in India e giudicata più' trasmissibile e virulenta della precedente variante Alpha (vista per la prima volta nel Regno Unito), sta minacciando tutto il mondo. E a causa della diffusione della variante Delta il numero di infezioni da coronavirus è aumentato in diversi Paesi africani nelle ultime sei settimane, secondo quanto scrive Afp. Anche il dato riguardante i decessi è in aumento del 15% in 38 Paesi del continente africano, circa 3.000 morti. "La velocità e la dimensione della terza ondata in Africa non è simile a quanto visto prima", ha detto il direttore regionale per l'Africa dell'Oms Matshidiso Moeti. Il Sudafrica è il Paese più colpito dell'area e ieri ha registrato un nuovo record di casi, 24mila in 24 ore.

L'approfondimento

L'Italia

Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila piu' di ieri, e il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri -63), 1.394 in tutto.

La Lombardia

Ad Alzano Lombardo, i morti del 2020 sono stati 239 contro i 123 del 2019: il costo della pandemia nel paese di 13mila anima è stato di oltre cento morti in più lo scorso anno. A Nembro, solo dal 23 febbraio al 30 aprile sono morti 188 abitanti, il 50% in più rispetto al 2019 e, secondo i dati dell'Istat, solo nei primi 21 giorni di marzo si è registrato il 1000% in più di morti rispetto al 2019: da 11 a 121 persone. Ad Albino i defunti del 2020 sono stati 292 contro i 182 del 2019, 150 solo a marzo. Il traguardo degli zero morti in Lombardia, dopo nove mesi, fa respirare ma non attenua i timori. "Il Covid19 è stato uno shock e c'è una gran voglia di riprendere la vita di sempre, però dopo quello che abbiamo vissuto quella paura, quel tarlo c'è ancora", confessa il sindaco di Albino, Fabio Terzi.

Le Regioni

Ecco in sintesi la situaione in Italia regione per regione: in Basilicata 11 i nuovi contagi e non si registra nessun decesso come in Piemonte dove però i nuovi casi sono 35 e in Friuli Venezia Giulia con 10 positivi . Nelle Marche sono 32 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in 24 ore: in particolare 22 nella provincia di Ascoli Piceno nella quale era stato riscontrato un '"focolaio". I Toscana e 3 decessi e 50 positivi per un tasso, rispetto ai tamponi, dello 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi). In Veneto un decesso e 66 casi di contagio mentre in Puglia sono 66 . Sono invece 2.837 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 155 ricoverati, 40 in terapia intensiva e 2.642 in isolamento domiciliare. In Umbria scendono ancora i ricoveri. Oggi sono dieci, tre in meno di ieri, di cui uno (dato è invariato) in terapia intensiva. Sono cinque i nuovi casi di positività accertati ma purtroppo è segnalato un decesso. In Sardegna 8 nuovi casi e un decesso .Trend positivo anche in Emilia Romagna con 65 positivi più di ieri ma nessun morto e 14 persone in meno negli ospedali e in Umbria con S5 i nuovi casi di positività e nessun decesso. Niente vittime anche in Abruzzo ma soli 5 nuovi casi. Sono invece 3 i decessi del Lazio che segna anche altri 85 contagiati. Nessun decesso in Calabria e Trentino con rispettivamente 56 e 3 nuovi contagi

Covid nel mondo

In Russia 24.439 nuovi casi di covid, il numero più alto di nuovi contagi quotidiani dallo scorso 15 gennaio. Particolarmente colpita da questa nuova ondata epidemica continua a essere la regione di Mosca, dove i nuovi casi sono 2.596. I decessi sono stati 697, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Negli Usa un ragazzo di 13 anni del Michigan, Jacob Clynick, è morto nel sonno tre giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il coronavirus. I Centri Usa per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc) hanno aperto un'indagine per verificare se ci possano essere delle correlazioni tra il decesso e la somministrazione del vaccino, se il giovane soffrisse di malattie pregresse o fragilità non note. Intanto Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto appello alla comunità internazionale a costruire "una Grande muraglia di immunità" per combattere la pandemia di coronavirus. "Dovremmo affrontare le sfide imminenti insieme. La priorità più urgente è di velocizzare la costruzione di una 'Grande muraglia di immunità per combattere il virus, superare le discriminazioni politiche e portare avanti la cooperazione internazionale anti-pandemia". ha aggiunto il ministro.

L'approfondimento

Il punto vaccini

E' arrivato a 52.682.992 il totale delle somministrazioni di vaccini anti Covid in Italia, come spiega il report del governo aggiornato a questa mattina. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 19.462.810, il 36,04% della popolazione over 12. Praticamente ferme le vaccinazioni per gli over 80, categoria nella quale oltre l'85% della popolazione vaccinabile è già immunizzata, mentre rallentano rispetto alla settimana scorsa le somministrazioni tra gli over 60: da 140mila in 7 giorni si è passati a 108mila. Il dato emerge dall'ultimo report del governo, aggiornato a ieri e in base al quale nella settimana tra il 25 giugno e il 2 luglio sono state somministrate dalle Regioni solo 9.173 prime dosi agli over 80, con ancora 345.390 persone che non hanno alcuna copertura contro il Covid.